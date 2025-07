Pedro Sampaio revela segredo inusitado com Ana Castela e deixa fãs incrédulos

Pedro Sampaio revela segredo inusitado envolvendo Ana Castela - (crédito: Reprodução/Internet via Observatório dos Famosos)





O DJ Pedro Sampaio surpreendeu os fãs ao revelar um segredo curioso envolvendo a cantora Ana Castela. Durante uma entrevista ao Spotify Brasil nesta quarta-feira (23), o artista contou que a voz da Boiadeira está presente em "POCPOC", um de seus maiores sucessos. Mas o mais inusitado é que a participação de Ana até então era anônima — e ninguém suspeitava que aquele gemido inconfundível da faixa fosse dela.

Segundo Pedro, a ideia surgiu durante uma conversa entre os dois e a gravação foi feita de forma improvisada, no camarim de um show, usando o celular dele. O barulho acabou servindo para "tampar um buraco" na música e ficou tão bom que permaneceu na versão final. Apesar da contribuição inesperada, Pedro nunca havia comentado publicamente sobre isso até agora — e, antes de revelar, fez questão de pedir autorização à cantora.

Durante a entrevista, o DJ abriu uma chamada de vídeo com Ana Castela e contou que havia revelado o segredo ao público. A reação dela foi bem-humorada e arrancou risadas: "Minha mãe vai me matar", disse, brincando com a situação. A naturalidade dos dois deixou claro que, além de parceiros musicais, eles também têm uma relação de amizade e confiança.

A revelação inesperada agitou as redes sociais e deixou os fãs incrédulos. Muitos comentaram que jamais imaginariam que o famoso gemido de "POCPOC" era da Boiadeira, o que só aumentou a admiração pela versatilidade e irreverência de Ana Castela.

