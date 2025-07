Juliette mostra rosto após procedimentos estéticos com esperma de salmão

Juliette, de 35 anos, compartilhou em suas redes um novo tratamento estético facial que realizou, utilizando esperma de salmão com o objetivo de estimular a regeneração da pele. A ex-BBB decidiu documentar todo o processo, evidenciando as mudanças no rosto e preparando o público para os efeitos temporários do procedimento.

"Vem aí uma cara nova, inchada e vermelha durante uns dias, mas depois vai ficar bom", avisou Juliette, sem esconder a expectativa — e os possíveis incômodos — que acompanham qualquer intervenção facial. A influenciadora optou pela transparência total, emoldurando uma comunicação honesta sobre beleza e bem-estar com seu público.

Durante a aplicação, o rosto de Juliette ficou visivelmente mais inchado e com tons avermelhados, efeitos naturais desse tipo de procedimento estético. Essa fase de recuperação, embora temporária, foi exibida sem filtros, enfatizando que nem todo procedimento é imediatamente perfeito: o processo faz parte do resultado final.

Agora, nos dias que se seguem, a cantora aguarda a melhora da pele e os benefícios prometidos. Completamente aberta ao compartilhar sua rotina, ela demonstra não apenas como cuida da aparência, mas também inspira seguidores a entenderem que investir em procedimentos estéticos envolve etapas — nem sempre glamourosas — antes do resultado desejado.

