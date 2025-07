Em crise, aposentadoria de Íris Abravanel é cogitada nos bastidores do SBT

Em completo estado de crise, a dramaturgia do SBT vivencia tensões nos bastidores. Com A Caverna Encantada atualmente em cartaz – e em constante mudança de horário -, o canal pretende realizar contenção de gastos, e, consequentemente, fará uma pausa na produção de folhetins.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, com o entendimento de que o folhetim requer muitos investimentos financeiros, novas produções estão fora de cogitação pela alta cúpula da emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024), mas uma eventual terceirização no setor não é descartada.

Além disto, as chances da autora Iris Abravanel poderia deixar de escrever novelas não passam de apenas especulações, tendo em vista que não foi nada confirmado oficialmente pelo SBT. Ademais, mesmo com a possibilidade, em todas as atividades do setor serão necessárias as suas aprovações.

Atualmente, A Caverna Encantada está em cartaz no horário das 17h, e a expectativa é que chegue ao fim até o final deste segundo semestre. A faixa das 20h45, em que a trama era inicialmente veiculada, passou a ser ocupada pela mexicana As Filhas da Senhora Garcia (2024).