Andressa Urach se pronuncia sobre rumores de já ter transado com o próprio pai

Andressa Urach abriu o jogo em torno dos rumores que surgiram acerca da possibilidade de gravar conteúdo adulto com seu próprio pai, Carlos Urach.

Durante participação no De Frente com Blogueirinha, exibido na DiaTV, nesta última segunda-feira (21), a ex-vice Miss Bumbum foi questionada pela apresentadora sobre o assunto. "Com seu pai foi marketing também?", quis saber a entrevistadora. "Sim, a gravação com ele. Na verdade, eu ajudei ele a gravar, eu fui câmera dele", contou.

Sem papas na língua, Andressa Urach confirmou a veracidade do conteúdo, mas negou que gravaria com o pai. "[O pessoal] assinou, mamãe ganhou um dinheirinho. Eu não dei para o meu pai, eu gravei o meu pai. Claro que ele vai bater uma punhetinha para mim nas próximas gravações, mas nunca vai me comer", disparou.

A atriz pornô aproveitou, ainda, para explicar se tratar da mesma coisa que aconteceu com Arthur Urach, seu filho mais velho. "Assim como o Arthur nunca me comeu, o Arthur sempre foi câmera. Não vai ter esse incesto, essa coisa que tá todo mundo falando. Mas deixa falar, eu quero mais é que fale, eu adoro que fale, quando mais falam mais dinheiro vem", disse.