Globo estuda possibilidade de fazer continuação de ‘Avenida Brasil’

A Globo está estudando novas formas de tentar recuperar o público nos seus principais horários de novelas. Em meio à queda drástica na audiência ao longo dos últimos anos, a emissora carioca estuda realizar investimentos arriscados com a continuação de novelas de grande sucesso, como é o caso de Êta Mundo Melhor!, continuação de Êta Mundo Bom! (2016), em cartaz na faixa das seis.

Leia também: System of a Down quebra o silêncio sobre futuro da banda

Segundo informações do colunista Matheus Baldi, da revista IstoÉ, após a releitura de clássicos como Pantanal (2022), Renascer (2024), e atualmente com Vale Tudo, o canal pretende desenvolver planejamentos futuros com Avenida Brasil (2012). A trama, criada e escrita por João Emanuel Carneiro, é considerada uma das obras mais memoráveis da dramaturgia nacional.

Deste modo, a Globo mira em releituras e novos formatos de produção, e estuda uma continuação da saga que foi estrelada por Débora Falabella e Cauã Reymond, e eternizada com a vilania de Adriana Esteves na pele de Carminha. A postura da rede carioca não é de surpreender, sobretudo, pelo sentimento de nostalgia provocado pelas produções de anos atrás.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em tempo, ao longo dos últimos anos, a emissora têm apostado em continuações de novelas de sucesso. Em 2021, foi lançada a segunda temporada de Verdades Secretas (2015), no Globoplay, e em 2024, No Rancho Fundo foi desenvolvida às pressas após o êxito positivo de Mar do Sertão (2022).