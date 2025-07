Espaço Lúcio Costa recebe exposição de arquitetura e design britânicos

A partir desta sexta-feira (25/7), a embaixada do Reino Unido promove uma exposição de arquitetura e design britânicos. A mostra poderá ser visitada no Espaço Lúcio Costa, entre de terça a domingo, das 10h às 18h. A exposição ficará no espaço até o dia 29 de setembro.

A arquitetura britânica e sua influência global poderão ser apreciadas na exposição Herança e Horizonte: para além dos edifícios. A iniciativa da Embaixada Britânica faz parte das celebrações dos 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e o Reino Unido.

A exposição apresenta marcos do design urbano britânico contemporâneo, reconhecido mundialmente pela liderança na criação e adaptação de espaços inovadores. Os projetos expostos mostram como a arquitetura transforma a relação entre as pessoas e o ambiente urbano, para estabelecer novos paradigmas para as cidades do século 21.

Os quatro arquitetos selecionados trazem propostas que respondem a desafios sociais e ambientais, combinando arte, tecnologia e sustentabilidade para criar espaços que rompem com o convencional e redefinem a interação entre forma e função.

Serviço

Herança e Horizonte: para além dos edifícios

A partir de sexta-feira (25/7) até o dia 29 de setembro, das 10h às 18h, no espaço Lúcio Costa (Praça dos três poderes). Entrada gratuita e classificação indicativa livre

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel