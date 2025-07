Após xingar delegado, Oruam tem prisão decretada pela Justiça

A Justiça do Rio expediu um mandado de prisão preventiva contra Mauro Davi Nepomuceno, conhecido artisticamente como Oruam, nesta terça-feira (22/7). A decisão veio após uma confusão com policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que cercaram a mansão onde o rapper vive, no bairro do Joá, Zona Oeste da cidade.

A ação policial ocorreu depois que agentes identificaram a presença, na residência, de um adolescente apontado como segurança de um chefe do Comando Vermelho. Após o episódio, Oruam foi indiciado pela Polícia Civil por seis crimes: desacato, resistência qualificada, lesão corporal, ameaça, dano, associação para o tráfico e tráfico de drogas

Durante a abordagem, Oruam filmou e xingou o delegado Moyses Santana, titular da DRE. Em vídeos publicados nos stories, ele criticou a operação: "Tem mais de 20 viaturas na minha casa. O mesmo delegado que me prendeu. Eu estava saindo e colocaram a pistola na minha cara. Claro que ele vai querer prender nós porque nós é filho de bandido”.

Oruam é filho de Marcinho VP, um dos chefes históricos do Comando Vermelho, preso desde 1996 por tráfico e homicídios. A relação com o pai, frequentemente mencionada em shows e entrevistas, faz parte da identidade pública do artista. Em 2023, no palco do Lollapalooza, o rapper usou uma camiseta com os dizeres “Liberdade para Marcinho VP”, gesto que gerou críticas. Oruam classificou a ação como um “desabafo de um menor que cresceu sem o pai por perto”. Ele também tem tatuado no corpo o nome de Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes e que era padrinho do cantor.

Leia também: Mc Poze do Rodo declara ligação com a facção Comando Vermelho

O secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, classificou Oruam como “marginal da pior espécie” em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo. “Se alguém tinha dúvida se era um marginal ou um artista periférico, está claro: é um marginal”, afirmou Curi.

Mesmo envolvido em diversas polêmicas, Oruam mantém posição de destaque na cena do trap nacional. Ele é próximo de nomes como MC Daniel, Orochi, Chefin e MC Cabelinho. Nas redes sociais, ostenta uma vida de luxo: afirmou ter gastado R$ 8 milhões em uma única noite numa boate na Espanha e exibe carros como um Porsche Carrera 911 e um Audi TT RS. Também é dono de um gato da raça Savannah F1, avaliado em até R$ 120 mil, cuidado por sua namorada, Fernanda Valença — estudante de veterinária e influenciadora com quem se relaciona há cinco anos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Diversão e Arte Samuel Rosa relança “Rio Dentro do Mar” em versão acústica

Samuel Rosa relança “Rio Dentro do Mar” em versão acústica Diversão e Arte Junior Lima revela síndrome rara da filha de 3 anos

Junior Lima revela síndrome rara da filha de 3 anos Diversão e Arte Charli XCX e George Daniel se casam em cerimônia discreta

Charli XCX e George Daniel se casam em cerimônia discreta Diversão e Arte System of a Down quebra o silêncio sobre futuro da banda

System of a Down quebra o silêncio sobre futuro da banda Diversão e Arte Globo estuda possibilidade de fazer continuação de ‘Avenida Brasil’

Globo estuda possibilidade de fazer continuação de ‘Avenida Brasil’ Diversão e Arte Andressa Urach se pronuncia sobre rumores de já ter transado com o próprio pai