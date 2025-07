Junior Lima revela síndrome rara da filha de 3 anos

Junior Lima, conhecido por integrar a dupla musical Sandy & Junior com a irmã, usou as redes sociais nesta terça-feira (22/7) para compartilhar uma notícia importante com os seguidores. Ao lado da esposa, Monica Benini, Junior revelou que a filha mais nova do casal foi diagnosticada com uma síndrome rara.

Lara, de 3 anos, enfrenta a síndrome nefrótica, caracterizada pela perda excessiva de proteínas na urina ao afetar os rins. “Essa notícia nos pegou de surpresa, mas estamos encarando com muito amor e força”, afirmou o artista. “Ela já está em tratamento e está respondendo super bem, sendo acompanhada por médicos incríveis, com um progresso positivo!”

Junior aproveitou a ocasião para alertar as famílias sobre a importância do diagnóstico precoce de síndromes raras: “Se você notar algo fora do comum com a saúde do seu filho, não hesite em buscar orientação médica. A identificação rápida faz toda a diferença!” Em seguida, ele pediu boas vibrações e orações para a Larinha.

Segundo o cantor, os shows da Solo Tour vão ocorrer normalmente, seguindo todos os protocolos médicos recomendados.