Guinga e Lula Galvão são destaques da programação do Clube do Choro

Nestas quinta e sexta-feiras (24 e 25/7), o Clube do Choro recebe os violonistas Guinga e Lula Galvão, como parte do projeto Tributo ao Mestre. Nos dois dias, o show tem início às 20h30. Os ingressos custam a partir de R$50 e estão à venda no site Bilheteria Digital.

"As duas apresentações vão ser calcadas no repertório de todos os meus discos, nos quais o Lula participou de quase todos", comenta Guinga. Para ele, há músicas que não podem faltar, como Cheio de dedos, Par constante, Choro pro Zé, Picotado e Nó na garganta. "E terão algumas canções cantadas, porque, afinal de contas, eu sou compositor de canções", complementa.

O músico diz que o público pode esperar "honestidade" nas apresentações desta semana. "É o que eu e o Lula Galvão sempre fizemos na nossa carreira. Nós nunca pensamos em sucesso, mas somos bem sucedidos. Nós sempre pensamos que a música é a estrela, ela é a rainha", explica.

Para Henrique Neto, diretor da Escola Brasileira de Choro, Guinga e Lula Galvão são "dois dos maiores ícones do violão brasileiro". "Guinga é um compositor reconhecido internacionalmente. É uma grande honra para o Clube do Choro recebê-lo aqui. E o Lula Galvão já acompanhou os maiores cantores e cantoras do Brasil, músico improvisador e harmonizador. Vai ser uma semana de grande emoção e alto nível cultural e artístico no Clube do Choro", diz.

A série Tributo ao Mestre faz parte do Complexo Cultural do Choro, projeto que está na terceira edição e, neste ano, teve início em maio. "A cada ano, o sucesso do Complexo Cultural se consolida mais a nível de programação, frequência de público e acessibilidade", diz Neto. "A gente espera que esse projeto tenha muita vida longa e que a gente siga trazendo cultura de qualidade para as pessoas".



Complexo Cultural do Choro

Quinta e sexta (24 e 25/7) às 20h30, com apresentações de Guinga e Lula Galvão. Ingressos a partir de R$50, à venda no site Bilheteria Digital.

