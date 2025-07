Dominguinhos: mestre do forró será relembrado com canções clássicas - (crédito: Bob Paulino/TV Globo)

Acordes que um dia saíram da sanfona de Dominguinhos ocupam o Clube do Choro nesta quinta-feira. O tributo ao pernambucano, autor de composições como Eu só quero um xodó, Isso aqui tá bom demais" e De volta pro aconchego, começa às 20h30. Conduzem o show a cantora Taís Guerino e o acordeonista Juninho Ferreira, acompanhados do trio brasiliense Passo Largo. Silvino Filho e Manassés de Sousa são músicos convidados. Ingressos custam a partir de R$ 40 (meia-entrada).

Sucesso na voz de Elba Ramalho, a canção De volta pro aconchego dá nome ao tributo, que, pela primeira vez, é realizado em Brasília. Esta e outras 23 músicas compõem o show, cuja duração é de cerca de duas horas. O repertório selecionado valoriza canções mais lentas e que tratam de temas como amor, mas também reserva espaço para "baile de forró". Diretor musical do tributo, Marcus Moraes reconhece a dificuldade dessas escolhas diante da extensão da obra de Dominguinhos. "Faz parte das coisas mais lindas que existem dentro da música brasileira. É tudo muito bonito", opina.

Para calibrar a interpretação, Taís Guerino enfrentou desafio de "colocar sentimento na canção", como fazia Dominguinhos. A relação dela com o músico remete ao período da infância. "Todas as vezes que escutava a sanfona com a assinatura dele me sentia impactada", diz Guerino. O virtuosismo apresentado de maneira emotiva também marcou a artista. "Ele deixava o coração se expressar", completa. O acordeonista Juninho Ferreira destaca a responsabilidade em revisitar a obra do "mestre" Dominguinhos: "É sempre um aprendizado e uma aula".

Quem guarda maior proximidade com o homenageado é o convidado especial Manassés de Sousa, que conheceu Dominguinhos em 1979, quando integrava a banda do cantor Fagner. Depois, os dois gravaram trabalhos juntos, e fizeram turnê com Luiz Gonzaga durante um ano, da qual participaram também Sivuca, Osvaldinho e outros importantes sanfoneiros. "Nossa relação foi até o final da vida dele", diz Manassés. Além de tocar três músicas no tributo de hoje, também vai contar histórias que viveu com o amigo e parceiro musical. "Aconteceu em 1990, mas prefiro guardar para o show", brinca o violonista de 12 cordas. "Para mim, é uma honra prestar homenagem a uma pessoa com quem convivi tanto", completa.

Serviço

De volta pro aconchego, tributo a Dominguinhos, nesta quinta-feira (17/7), no Clube do Choro. Ingressos a partir de R$ 40 (meia-entrada) mais taxa de R$ 6, disponíveis no site Bilheteria Digital.