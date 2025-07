Uma festa para Rita Lee: voo da Gol exibe documentário sobre a cantora

Passageiros do voo da Gol G3 1459 de Brasília a São Paulo tiveram uma viagem muito especial. No mês do rock, a companhia aérea lançou o documentário Ritas, dirigido pelo cineasta Oswaldo Santana e codirigido por Karen Harley. O filme faz parte da plataforma Gol Online, que conta com mais de 20 opções para os usuários. Na ocasião, os convidados do voo receberam produtos customizados e foram surpreendidos com serviço de bordo diferenciado.

“Este filme da Rita Lee estreou de forma exclusiva na programação do Gol Online, com intenção de proporcionar momentos que surpreendam o cliente e transformem suas viagens em experiências marcantes”, afirmou Haroldo Lima, coordenador de Produtos e Parcerias da Gol.

O documentário Ritas explora fatos da vida pessoal da cantora, além de desvendar seu processo criativo, mostrando seu talento musical e sua capacidade de metamorfose nos palcos. Berço do rock nacional, a capital federal foi escolhida pela companhia para embarcar os passageiros até São Paulo, cidade natal de Rita e local de inspiração para muitas de suas canções.

Durante o voo, para acompanhar o filme, foi oferecida Coca-Cola, pipoca Sinta+ e outras bebidas, além de kits para todos os passageiros, voucher de desconto da Chilli Beans e uma lata comemorativa de Coca-Cola Zero na qual foi escrito Rita. Para transformar a viagem em um momento inesquecível, a Gol ainda realizou a dinâmica de entrega de kits de produtos com vinil e camiseta da Rita Lee oferecidos pela Universal Music Store, kit de produtos da Vult e um óculos da Chilli Beans.