Saiba como foram as apresentações em Brasília de Ozzy Osbourne

Morreu nesta terça-feira o vocalista da banda Black Sabbath, Ozzy Osbourne. A banda, que tinha feito sua apresentação de despedida em 5 de julho, esteve em Brasília em algumas oportunidades.

A primeira vez que Ozzy esteve em Brasília foi em 1985, durante a primeira passagem da banda pelo Brasil. A apresentação fez parte da turnê Born again, que contou com a participação de Ian Gillan nos vocais, ex-vocalista do Deep Purple. O show ocorreu no Ginásio Nilson Nelson.

Em 2013, o show em Brasília foi o primeiro de uma série de apresentações no Brasil, que incluiu também Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. O show tocou músicas do álbum 13, o primeiro que uniu Ozzy Osbourne, Tony Iommi e Geezer Butler desde 1978.

O último show do Black Sabbath em Brasília ocorreu em 15 de setembro de 2016, na Arena BRB Mané Garrincha, como parte da turnê de despedida The End. Com a formação clássica de Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Tommy Clufetos, a banda se apresentou para um público estimado de 17 mil pessoas na capital federal. O show em Brasília foi parte de uma série de apresentações no Brasil que também incluiu shows em outras cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. A turnê The End marcou a despedida da banda dos palcos após décadas de sucesso e influência no cenário do heavy metal.