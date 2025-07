Conheça Mercedez Vulcão, uma das queens do reality show Drag Race Brasil

Uma das concorrentes da segunda temporada do Drag Race Brasil, exibido pelo WOW Presents Plus, Mercedez Vulcão está honrada em ser uma das escolhidas. A artista, que completa 10 anos de carreira em 2025, é só alegria com o programa que começou a ir ao ar em 10 de julho.

“Eu me sinto honrada em fazer parte dessa temporada. Estar no Drag Race Brasil entre todos que se inscreveram, já é um prêmio em si. Estou muito ansiosa para ver o programa todo. Uma coisa é viver os bastidores, outra é ver o produto final. Fora que rever os acontecimentos faz a gente reviver aqueles momentos e lembrar coisas que estavam até meio esquecidas”, complementa sobre a temporada.

A artista ainda fala sobre o que o público pode esperar. “O público pode esperar muita entrega por parte de todo o elenco. Todo mundo deu o sangue ali e tenho certeza que é isso que vai fazer a segunda temporada ser bastante marcante”, vibra Mercedez.

Criada pelo ator paulista Pedro Machitte, de 37 anos, Mercedez Vulcão sempre esteve nos seus pensamentos, mas foi em 2015 que a drag realmente nasceu.

“Desde os meus 18 anos, quando vi um show de drag pela primeira vez, tinha essa vontade de me montar. Mas por vários motivos achava que não era pra mim. Cheguei a me montar algumas vezes em contextos de festas de amigos, mas sempre de uma forma amadora e sem saber muito como fazer, até que em 2015 apareceu um workshop de drag em São Paulo. Me inscrevi, participei e ali tive a certeza de que era isso que eu precisava fazer. Eu venho do teatro e sempre trazia comigo a sensação de que faltava alguma coisa. Com a drag eu entendi que minha vontade era unir essas duas artes”, revela.





Almodovar na alma

Algumas das características que o público poderá ver de Mercedez são os toques almodovarianos, referência ao cineasta Pedro Almodóvar de quem é fã.

“Tenho fortes características almodovarianas (rs). Gosto muito desse universo, dessas personagens, de suas cores vibrantes, de sua dramaticidade. Então sempre tento trazer essas características. Além disso, sempre faço questão de trazer teatralidade para tudo o que faço. Gosto sempre de olhar para a estética do passado, existem coisas maravilhosas que já foram feitas e cuja tendência é a de que nos esqueçamos delas. Gosto de resgatar essas referências”, ressalta.

Mercedez Vulcão traz como características alguns pontos em comum com o seu criador. “Eu acho que sou com a Mercedez tudo aquilo existe de inadequado em mim. É como se fosse um espaço de liberdade para celebrar quem sou e quem eu posso ser, independente do que pensem sobre mim.” E nesses 10 anos de carreira já fez vários shows em diferentes locais do país, além de participar de espetáculos com elenco todo formado por drags.

“Tive vários episódios especiais nesse período. Um deles foi o espetáculo Rei Lear, que fez uma temporada de muito sucesso em São Paulo e agora tem viajado pelo Brasil também. Fazer teatro com um elenco só de drags, ter todas as sessões esgotadas por onde a gente passa e ter esse reconhecimento de crítica e de público é maravilhoso!”, conta.

Performance e irreverência

As apresentações da drag Mercedez Vulcão incluem, além de performances e irreverência, muita música, pois ela é cantora e tem músicas lançadas.

“Não só canto, mas também componho e tenho músicas autorais lançadas. Algumas estão nas plataformas de streaming e tenho algumas outras em processo de criação, a serem lançadas em breve. Por conta disso, também acabei participando do reality Queen Stars Brasil, apresentado pela Pabllo Vittar e pela Luísa Sonza”, detalha.

A drag tem entre seus pontos fortes a sua comunicação, seja através de uma performance, de um vídeo, de uma entrevista, ela gosta da ideia de comunicar algo para o público. Por isso, para além do Drag Race Brasil, ela tem novos projetos para serem lançados até o fim do ano.

“Não posso dar detalhes, mas posso adiantar que até o fim do ano vou estar em muitas outras praças, além do reality. Quero viabilizar mais projetos próprios, lançar músicas novas, viajar mais me apresentando pelo Brasil”, completa.