Francisco Gil faz homenagem à mãe, Preta Gil: "Minha melhor amiga"

Na noite desta terça-feira (22/7), Francisco Gil publicou nas redes sociais uma homenagem emocionante à mãe, Preta Gil. A cantora morreu no domingo (20/7), aos 50 anos, em decorrência de complicações de um câncer no intestino. A doença havia sido diagnosticada após a descoberta de um tumor no reto, em janeiro de 2023.

No texto, Francisco compartilhou momentos íntimos e emocionantes vividos ao lado da mãe nos últimos dias de vida. "Na nossa última noite juntos, você dormia e eu acompanhava cada respiração sua. Você segurava minha mão com força e eu sem entender de onde você estava tirando aquela força. Já faz muito tempo que venho tentando entender de onde vem essa sua força toda e agora entendo", escreveu.

Conhecido como Fran, o músico, que integra o trio Gilsons — formado por filhos e netos de Gilberto Gil — descreveu a mãe como amor em forma de pessoa. "O motor da sua vida sempre foi amar e amar sempre foi o seu maior dom. O amor sempre foi ação pra você… nunca se estagnou. Você foi implacável amando. Sua força vinha da vontade de viver, de ver a sua neta Sol de Maria crescer e vinha da gente que estava lutando junto com você", disse.

Ele também relembrou a despedida, marcada por um gesto de cuidado da mãe. "Eu estava com muito medo, mas determinado a encarar tudo com você. E a gente encarou, mesmo com você tentando me poupar. Eu me despedi de você e tentei fazer com que você não percebesse… claro que você percebeu. E claro que esperou que eu fizesse isso pra poder partir. Você sorriu, e eu nunca vou esquecer desse sorriso."

Ele continuou: "Seu olhar tinha muito mistério, mas entendi. A gente sempre se entende. Assim como nesse exato instante. No seu adeus tinha também um até logo. Presença absoluta que agora só muda de perspectiva."

A publicação veio acompanhada de fotos dos últimos dias ao lado da mãe e da filha. "Você foi — e será sempre — tão amada, mãe. Que privilégio ter vindo pra esse mundo de dentro de você. Minha melhor amiga. Estenda-se infinito, mãezinha. A gente que é de axé sabe que a morte não é um fim."

Preta Gil era filha do cantor e compositor Gilberto Gil e mãe de Francisco, fruto do relacionamento com o ator Otávio Muller.

Preta e Francisco Gil (foto: Reprodução/Youtube)