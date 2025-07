Velório de Preta Gil será nesta sexta-feira (25/7) no Theatro Municipal do Rio

O velório da cantora Preta Gil será em uma cerimônia aberta ao público, nesta sexta-feira (25/7), no Theatro Municipal do Rio. Conforme nota publicada nas redes sociais da artista, nesta terça-feira (22/7), a celebração será das 9h às 13h. "Celebraremos sua vida, arte e legado", diz a postagem.

A cantora morreu aos 50 anos, neste domingo (20/7), devido às consequências de um câncer. Preta estava em Nova York e se preparava para voltar ao Brasil quando passou mal e morreu na ambulância.

Homenagem no Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, divulgou nesta terça-feira (22/7), no Diário Oficial, a criação do "Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil". No documento, foi destacada a trajetória pessoal e profissional de Preta Gil ao longo dos 50 anos da artista.

Também foi lembrada a importância dela para a defesa da livre expressão artística e da dignidade de todos os corpos, raças e crenças na cultura brasileira. "Considerando a participação decisiva de Preta Gil na retomada do carnaval de Rua no Centro do Rio de Janeiro, contribuindo para sua afirmação enquanto espaço urbano e cidadania cultural".

Preta Gil já tinha um bloco carnavalesco, o "Bloco da Preta", fundado em 2009. O decreto relembra essa expressão artística e destaca que "reuniu milhões de pessoas nas ruas do Centro do Rio de Janeiro".

O Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil se torna parte oficial da programação do carnaval de Rua da Cidade do Rio de Janeiro. Segundo o decreto, o trajeto do circuito será na Rua 1º de Março, entre a Rua do Rosário e a Rua do Ouvidor, e seguirá até a Avenida Presidente Antônio Carlos.