Projeto promove shows e oficinas gratuitos no Jardim Botânico e Varjão

Projeto segue até 3 de agosto com shows e oficinas de música - (crédito: Paço do Frevo)

O projeto Violões no Jardim promove seis shows gratuitos na Praça do Relógio de Sol, no Jardim Botânico, e três oficinas no Ponto de Cultura Palco, no Varjão. A programação tem início neste sábado (26/7) e segue até 3 de agosto.

No domingo (27/7), o violonista Leandro Morais se apresenta às 11h; às 12h20, sobe ao palco a pianista Amanda Carpenedo; o guitarrista Daniel Santiago encerra a programação do dia, com show a partir de 13h40.

O segundo dia de apresentações gratuitas será em 3 de agosto. O público poderá aproveitar shows de Marcus Moraes, integrante da banda de rock Passo Largo, às 11h; Ulisses Rocha, às 12h20, com repertório de jazz, erudito e música brasileira; e Alessandro Penezzi, criador da Escola de Choro Online, às 13h40.

O projeto oferece três oficinas no Varjão e todas têm início às 16h. A primeira é Violão Percussivo, com Amanda Carpenedo, e ocorre neste sábado (26/7). Na próxima quarta-feira (30/7), Ulisses Rocha leciona a oficina de Composição e Arranjos, e, por último, Alessandro Penezzi promove A Arte do Choro em 2 de agosto. As inscrições podem ser realizadas de forma online.

Serviço

Violões no Jardim

De sábado (26/7) até 2 de agosto, com apresentações na Praça do Relógio de Sol, no Jardim Botânico e oficinas ministradas no Ponto de Cultura Palco, no Varjão. Entrada gratuita, com inscrições para as oficinas por meio de formulário online.