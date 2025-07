Complexo Fora do Eixo traz a Brasília Cream e Som de Faculdade

Dupla de pagode Som de Faculdade realiza show no Complexo Fora do Eixo neste sábado - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Quinta do CPX, evento semanal do Complexo Fora do Eixo, recebe, nesta quinta-feira (24/7), os artistas paulistanos do selo Cream: Pedro Qualy (Haikaiss), Clau e DJ Guto Ribeiro. Até às 23h, mulheres não pagam. Para homens, ingressos custam a partir de R$ 30. No sábado (26/7), é a vez da dupla de pagode universitário Som de Faculdade subir ao palco no local.

Leia também: Paulo Vilhena revela que fez acordo com Fernanda Paes Leme para perda de virgindade

Na sexta-feira (25/7), o palco do Complexo recebe a festa .ALTO, que, a partir das 21h, tem nomes como Barjud, Samon Pessoa, Pepe, Kaio Vinnicius, Luk, K2 e Kacá nas apresentações.

Leia também: Larissa Manoela confessa planos de retomar carreira de cantora: "Fãs pedem muito"

Confira a programação completa:

Hoje – Quinta do CPX convida Cream (SP)

Line-up: Pedro Qualy (Haikaiss), Clau, DJ Guto Ribeiro, Hugo Drop, Caio Hot x Pepe, Kacá

Sexta-feira (25/7) – Festa .ALTO

Line-up: Barjud, Samon Pessoa, Pepe, Kaio Vinnicius, Luk, K2, Kacá

Sábado (26/7) – Sábado do CPX

Line-up: Som de Faculdade, Lado a Lado, DJ A, Pepê, UNDRLV

Domingo (27/7) Saidêra no Complexo

Roda de samba: Tonzão, Lucas Alves e convidados

DJs: Sidharta, Kacá, Gustavo Machado

Happy Hour: Das 18h às 20h