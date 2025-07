Paulo Vilhena revela que fez acordo com Fernanda Paes Leme para perda de virgindade

Fernanda Paes Leme, aos 42 anos, revelou ter sido a primeira a trazer à tona publicamente que Paulo Vilhena, 46, tirou sua virgindade durante as gravações da série Sandy & Júnior (1999-2002). Ao falar sobre suas experiências da adolescência no podcast Grande Surto, ela lembrou: "A primeira vez que transei… foi com você, é verdade, que loucura".

Paulo, então, aproveitou para se defender, brincando que finalmente tinha sua chance após 29 episódios em que Fernanda mencionou o fato. Ele contou um acordo entre eles, recordando que Fernanda teria dito: "Eu vou querer perder minha virgindade e eu acho que é com você". "Quando você decidir, pode me ligar e a gente vai resolver isso de uma forma carinhosa e amiga", respondeu ele.

Fernanda se divertiu com a situação e gostou do ponto de vista do ator: "Foi o seu ponto de vista, como você enxergou. Você enxergou dessa forma? Foi bem racional". Paulo destacou a confiança e o ambiente seguro em que tudo aconteceu, afirmando que ela estava "bem esclarecida com o seu desejo".

Apesar da brincadeira, Fernanda confessou ter ficado tímida ao relembrar o episódio, dizendo: "Nunca fico sem graça, difícil me deixar sem graça". Paulo, por sua vez, ironizou que não havia problema algum em falar do assunto, após tanto tempo.

