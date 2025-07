Filho de ator da Globo trabalha com cultivo de maconha fora do Brasil: "Sou cidadão de bem" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Bruno Ciocler, filho do ator Caco Ciocler, galã das novelas da Globo, fruto do relacionamento com atriz e nutricionista Lavínia Lorenzon, decidiu seguir um caminho diferente dos pais, e passou a trabalhar no exterior, com cultivo de maconha.

O rapaz, de 29 anos, é responsável pelo cultivo da planta no Canadá, para onde se mudou com a mulher e a filha de 7. Através de suas redes sociais, desde 2024, ele costuma compartilhar a rotina de seu trabalho, com vídeos, fotos e detalhes do cultivo da cannabis.

"Sou cidadão de bem"

No Instagram, o filho do ator da Globo comentou acerca da legislação do Brasil e no Canadá sobre a maconha. "No Brasil eu era um criminoso. No Canadá sou um ‘cidadão de bem’. Curioso perceber que a pior das prisões está dentro da nossa mente. Em nossas crenças e valores. E quem mais sofre é quem precisa e não têm acesso. Legalize já", escreveu Bruno Ciocler.

Filho único de Caco Ciocler, Bruno já vive há alguns anos no exterior, e antes do cultivo de maconha, ele trabalhava com café. Talentoso, ele também já demonstrou seu empenho como músico.

