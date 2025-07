Trajetória de Regina Duarte na TV é homenageada no ‘Programa do Ratinho’

A atriz Regina Duarte será primeira artista a receber, nesta sexta-feira (25/7), o troféu Para Sempre Nossa Estrela, do Programa do Ratinho. De acordo com o SBT, emissora que exibe o conteúdo, a homenagem, que estreia com a premiação da primeira intérprete de Raquel Accioli, foi criada “para celebrar nomes que deixaram um legado na história da televisão e conquistaram gerações”.

Leia também: Regina Duarte faz revelações inéditas sobre reaproximação com a Globo