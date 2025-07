Fim de ‘Sandman’ traz expansão mitológica e revive polêmicas de Neil Gaiman

Inspirada nos quadrinhos homônimos de Neil Gaiman, a série Sandman chega ao fim com os dois últimos volumes lançados na Netflix nesta quinta-feira (24/7). A parte final da segunda temporada marca o fim da narrativa do protagonista Morfeu que, embora associado a hipóteses sobre as polêmicas envolvendo o autor, já estava planejado desde 2022.

O streaming ainda disponibilizará um capítulo extra no dia 31 de julho, acompanhando as aventuras de um dos personagens mais queridos pelos fãs: a Morte. A série, estrelada por Tom Sturridge, foi aclamada pela adaptação visual e narrativa que aborda temas sensíveis no universo da fantasia.

Polêmicas de Neil Gaiman

O encerramento de Sandman coincidiu com denúncias de má conduta sexual contra Neil Gaiman, criador da obra original, divulgadas a partir de julho de 2024. A repercussão pode ter influenciado o fim de outros projetos ligados a ele, apesar da ausência de confirmação oficial pela Netflix. Custos, decisões criativas e o contexto polêmico pesaram no fim da série, conforme a Rolling Stone.

Um novo Sonhar

Se você ainda não terminou de acompanhar o enredo da série, cuidado! A partir daqui terá spoilers. No fim da primeira temporada, Lúcifer entrega a chave do Inferno ao Sonho, que, enquanto reconstrói o Sonhar, precisa lidar com erros do passado. A busca por seu irmão Destruição leva Sonho a reencontrar Orfeu, seu filho imortal, a quem concede a morte — quebrando uma regra sagrada dos Perpétuos. Esse ato desencadeia uma profecia e põe Sonho na mira das Bondosas, que ameaçam sua vida e seu reino.

Enquanto o Sonhar se torna um campo de batalha, a série promete expandir seu universo com novos personagens e reinos — da Faerie ao submundo de Hades, passando por histórias humanas e figuras mitológicas como Loki, Odin e Thor. A evolução emocional de Morfeu, agora mais vulnerável e consciente de seus laços familiares, marca o tom da nova fase: uma luta por redenção, sonhos e sobrevivência.