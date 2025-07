Festival CoMA 2025 divulga line up inédito de música eletrônica

Por Lucas Maia*

A edição deste ano do festival CoMA (Consciência, Música e Arte) terá um espaço inédito destinado a música eletrônica e já tem line up de artistas definidos. O evento será no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, dos dias 16 a 24 de agosto. A lineup tem 16 atrações nacionais e internacionais, com a curadoria de Criolina e Boogie.

O ambiente será imersivo e inovador para criar uma experiência sensorial única. A pista eletrônica vem para ser um espaço novo que une beats, inovação e performance em um só lugar. Alguns nomes conhecidos da música estarão presentes, como a dupla de Minas Gerais VHOOR e FBC, que lançou músicas como Se tá solteira e De kenner. A programação inciui a banda Teto preto e o DJ Caio T.

O Festival, criado em Brasília no ano de 2017, tem como objetivo celebrar a arte e a música. O evento já convidou grandes nomes como Elza Soares, Gal Costa e Ney Matogrosso. Além das apresentações musicais, o CoMA proporciona uma troca de conhecimentos enriquecedora entre os artistas.

Confira a line up completa:

Vhoor e FBC

Caio T (GOP TUN)

Eric Terena

5UINTO com Claradontcare e FF1

Songe



Beco Elétrico com Leriss e Giograng

Escola de Mistérios com Quimera e Miguel Arcanjo

Young Clubber

Teto Preto

VAPØ_R com Thayto e Tonny Rocks

Idlibra

Meduna com Ramiro Galas

Valentina Luz

Mathosa com Omoloko e Kabulom

Technobrass

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco