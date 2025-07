Priscila Buiar protagoniza filme "Uma questão de tempo", gravado em NYC

Após o sucesso na web série Stupid wife e na produção bíblica da Record Reis, Priscila Buiar foi convidada para protagonizar o filme Uma questão de tempo, gravado esse ano em Nova Iorque, com direção de Ana Milena Rojas e Brian Hoffman. O filme é um drama envolvente sobre Milena, uma mãe imigrante que corre o risco de perder o direito de viver nos Estados Unidos.

“Em abril, viajei até Nova Iorque para gravar meu primeiro projeto 100% internacional, tanto em equipe, quanto no idioma falado. O curta-metragem A matter of time é um drama potente e atual que mergulha no dilema vivido por Milena (minha personagem), uma jovem mãe protegida pelo programa DACA, cuja vida vira de cabeça para baixo quando uma operação do ICE ameaça separar sua família. Em uma noite aparentemente comum ao lado da filha, Sofia, Milena se vê forçada a fugir após um alerta urgente de sua mãe. O que se segue é uma corrida contra o tempo, marcada por decisões dolorosas e um encontro inesperado com um agente da imigração que, por um breve instante de empatia, pode mudar o rumo de tudo”, declara a atriz.

Com uma abordagem íntima e pulsante, o filme expõe o impacto humano das políticas de imigração nos Estados Unidos, destacando tanto o peso do sistema quanto a resistência silenciosa de quem vive à margem.