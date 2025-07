Premiado no Festival de Brasília, 'Nada' estreia nesta quinta-feira (24/7)

Nesta quinta (24/7), às 19h, o Cine Brasília exibe o filme Nada, em sessão especial de pré-estreia com a presença do diretor Adriano Guimarães e da equipe do longa-metragem. Todos participam de bate-papo ao final da projeção. Os ingressos custam R$ 10 (valor único).

Na Mostra Brasília – 26º Troféu Câmara Legislativa, do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 2024, Adriano Guimarães conquistou o prêmio de Melhor direção por Nada. Edição de som e direção de arte do filme também foram premiadas.

Protagonizado por Bel Kowarick e Denise Stutz, o filme acompanha Ana, artista plástica que retorna à fazenda onde cresceu para reencontrar a irmã, Tereza, que foi atingida por uma doença enigmática. A obra foi influenciada pela poesia de Manoel de Barros e pela dramaturgia de Samuel Beckett para compor narrativa que trata de memória e imagem.

Nada foi exibido em festivais na Espanha, Rússia, Índia, Argentina, México e Colômbia. O filme foi premiado no 25º Festival de Cinema de Tiradentes (2022) na categoria Work in Progress (WIP), no Festival de Málaga (2022) com o Prêmio WIP Ibero-americano e o Prêmio LatAm Cinema.

Este é o primeiro longa-metragem do brasiliense Adriano Guimarães, que, na carreira cênica, assinou mais de 60 montagens, com trabalhos sobre textos de Shakespeare, Jorge Luis Borges e Gabriel García Márquez.

Serviço:



Sessão especial do filme Nada, às 19h de 24/7, no Cine Brasília, com a presença do diretor Adriano Guimarães e do elenco. Ingressos custam R$ 10 (único).