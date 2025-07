Brasil protagoniza virada histórica e conquista ouro sobre os EUA no basquete universitário

Brasil vence os Estados Unidos e é ouro no basquete universitário - (crédito: Reprodução/BasqueteCBB)

É ouro! A seleção brasileira masculina de basquete protagonizou uma virada histórica e conquistou o ouro nos Jogos Mundiais Universitários de Rhine-Ruhr 2025 ao derrotar os Estados Unidos por 94 a 88, na final disputada neste sábado (26/7).

Durante o segundo quarto da partida, o Brasil chegou a estar 26 pontos atrás no placar, mas iniciou uma reação surpreendente. Nos dez minutos seguintes — correspondentes ao terceiro quarto da partida, já que o basquete universitário masculino é dividido em dois tempos de 20 minutos cada (com dois quartos de 10 minutos em cada tempo) —, os brasileiros assumiram o controle e reduziram drasticamente a diferença, virando o jogo com parcial de 43 a 29.

Nos minutos finais do tempo regulamentar, o armador Reynan acertou uma bola de três decisiva, empatando o jogo e levando a disputa para a prorrogação. No tempo extra, o Brasil se impôs e fechou a partida com um domínio impressionante: 35 a 13, garantindo o título.

A campanha brasileira foi de dar orgulho: venceu as Filipinas, Polônia e República Tcheca na fase de grupos. Nas quartas de final, superou a Coreia do Sul, e na semifinal, eliminou a Alemanha, país-sede da competição, até alcançar a histórica final contra os Estados Unidos e se tornar o grande campeão. Essa é a segunda medalha de ouro da história do Brasil no basquete masculino universitário. A primeira foi conquistada em 1963.