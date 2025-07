Morre a atriz norte-americana Marlene Warfield, aos 83 anos

Conhecida por personagens em filmes indicados ao Oscar, como Rede de intrigas (1976) e A grande esperança branca (1970), Marlene Warfield morreu aos 83 anos, em decorrência de câncer na garganta. A morte foi em 6 de abril, em Los Angeles, mas apenas agora noticiada por publicações como The Hollywood Reporter. A informação foi confirmada pela irmã da atriz, Chequita.

Nascida no Queens novaiorquino, Marlene foi criada no Brooklyn, com renda da mãe, uma diarista, e do pai, ambulante vendedor de bilhetes para a prefeitura de Nova York. Lições de balé e de acrobacias fizeram parte da infância, e na sequência, estudou na High School of Performing Arts (Manhattan). No currículo, ela ainda estudou ópera no Brooklyn Conservatory of Music e interpretação cênica no American Institute of Theater and TV Arts.

Além dos sucessos no cinema, a atriz esteve na série setentista Maude, estrelada por Bea Arthur. Nos palcos, encenou ao lado da lendária atriz negra Cicely Tyson, a peça The blacks, de Jean Genet. No cinema, esteve associada a criações de renomados artistas como Martin Ritt, Paddy Chayefsky, Sidney Lumet e Richard Pryor. Aparições em ER, The west wing e Law & Order fizeram parte do currículo. Viúva de William Horsey (morto em 1993), Marlene deixou o filho Keith e o neto Demetrius.