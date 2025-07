Terceira noite do Capital Moto Week tem recorde de público com Capital Inicial - (crédito: Vanilson Oliveira)

Visivelmente emocionado, o vocalista Dinho Ouro Preto interagiu intensamente com a plateia, vibrou a cada música e repetiu várias vezes, com brilho nos olhos, o feito da noite: “recorde de público!”. A empolgação contagiou todo o público e a própria banda, que agradeceu o carinho com gestos, sorrisos e sucessos eternizados na voz da multidão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Clássicos como “Primeiros Erros”, “À Sua Maneira”, “O Mundo” e “Fátima” levantaram a galera em coro. Um dos momentos mais marcantes foi a participação especial de Kiko Zambianchi, amigo de longa data de Dinho, reforçando o clima de celebração pelos 25 anos de estrada da banda.

O Correio Braziliense acompanhou de perto a festa, que já reúne mais de 300 mil motos no Parque Granja do Torto — um verdadeiro mar de motociclistas vindos de todas as partes do país e também de países vizinhos.

E a programação segue a todo vapor. Neste domingo (27/7), quem sobe ao palco é Samuel Rosa (ex-Skank). Na quinta-feira (31), será a vez de Angra e Lobão. A sexta-feira (1º) promete com Cidade Negra e a atração internacional Magic!. E no sábado (2), o encerramento fica por conta dos Detonautas.