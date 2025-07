'Vale Tudo': autora sugere inserção de 'morango do amor' na novela

Manuela Dias, autora de Vale Tudo, se diverte com a repercussão do morango do amor nas redes sociais e sugere que a sobremesa pode virar cena da novela - (crédito: Reprodução/Instagram/@caramellaboloecia)

Manuela Dias, autora da novela Vale Tudo, da TV Globo, usou suas redes sociais para brincar com o 'assunto do momento'. "Vocês estão doidos para eu botar morango do amor na novela, né? (Risos)", escreveu num story de seu Instagram.

A fala veio após, no X (antigo Twitter), o usuário @delorenzii ter publicado, na última quinta, 24: "Eu não dou uma semana para a Manuela Dias colocar no roteiro a Raquel fazendo morango do amor em Vale Tudo". A mensagem já conta com cerca de 470 mil visualizações, 27 mil curtidas e 2 mil repostagens.

O morango do amor é um doce que tem a parte externa semelhante a uma maçã do amor, mas com um morango em seu interior, muitas vezes com outros recheios cremosos inclusos. O produto tem feito bastante sucesso no Brasil e viralizou nas redes sociais.

O remake da novela já contou com outro 'assunto da moda' há algumas semanas, quando o tema dos bebês reborn foi inserido. Na trama, César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro) chegam a fazer um ensaio fotográfico do 'parto' de um boneco realista. O tema é abordado a partir da personagem de Aldeíde (Karine Telles), que se torna 'mãe' de um.