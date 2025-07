Atriz de ‘História de Amor’ vive carreira de bióloga após sumiço das novelas

Cristina Mullins pode ser vista atualmente na reprise de História de Amor (1995), como Maristela, nora de Rômulo (Cláudio Corrêa e Castro) e Zuleika (Eva Wilma), na novela em cartaz na Edição Especial, da Globo.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz, que não é vista nos folhetins desde que integrou o elenco de Salve-se Quem Puder (2021), se tornou bióloga, quase formou-se em medicina veterinária, e descreveu a paixão pela área.

"Fiz tudo isso depois de já estar na televisão. Comecei biologia com quase 40 anos. Era um lado meu que sentia falta, porque adoro ciência. Fiz pesquisa na Fiocruz, estagiei trabalhando com peixes-boi no Nordeste e, entre 2005 e 2015, fiz viagens para a África fotografando animais silvestres", declarou a atriz de História de Amor. Casada com o ator Otavio Augusto desde 1986, ela falou, ainda, sobre a união deles.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Fomos amigos antes de nos apaixonarmos. Essa amizade se soma ao amor, afeto e à atração, formando uma boa base. Claro, existem os atritos normais de casal, onde um dia um está mais implicante do que o outro. Mas temos muito mais amor do que espaço para coisas sem importância. Sempre tivemos muita independência", afirmou Cristina Mullins. "Nunca houve a obrigação de estar ou ir por causa do outro. Viajávamos muito com o teatro, às vezes ele para o Sul e eu para o Nordeste", declarou ela.