Coletivo Truvação leva apresentação teatral a São Sebastião

O Coletivo Truvação já percorreu Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, Núcleo Bandeirante com as peças Umbigo do infinito e a A batalha do portal, partes de uma trilogia autoral chamada Trilogia do infinito. Neste sábado e domingo (2 e 3/8), o grupo vai à Praça da Administração de São Sebastião para apresentações gratuitas de A batalha do portal, às 19h.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O espetáculo conta a história de três famílias da cidade de Ondeolândia: Tancredo, Kubstcheck e Terrozo. As duas primeiras disputam um portal que promete o caminho para a prosperidade, às custas dos mais pobres, enquanto a terceira defende a memória ancestral do lugar. O conflito da peça se desenvolve a partir das diferenças entre os modos de viver de cada uma e as perspectivas sobre temas, como vida e lucro.

Júlia Tempesta, atriz e uma das fundadoras do Coletivo Truvação, interpreta Maria Clementina, filha da família Tancredo. A menina é transportada pelo portal e, ao retornar, conta sobre o que acontece no outro lado. "Ela tem essa ingenuidade, mas também uma esperteza, então está na linha de fazer a vontade dos pais, mas também de seguir a própria", diz.

As apresentações são acompanhadas de trilha sonora ao vivo, feita por quatro músicos. Os espetáculos apresentam composições autorais e interpretações de músicas, como Que beleza, de Tim Maia. Para Gabriel Chocola, percussionista, o maior desafio é trabalhar com uma peça itinerante. "Cada semana é um lugar diferente. Nós temos uma estrutura de som e iluminação e precisamos de muitas mãos, do apoio das administrações e população, mas no final vale a muito pena", comenta.

A trilogia vem sendo desenvolvida pelo Coletivo Truvação há quatro anos. Ana Matuza, diretora do espetáculo, explica que o objetivo do grupo é pesquisar a escassez de centros culturais nas regiões administrativas do DF: "São pessoas que podem ser capturadas pelo teatro, tanto quem já está acostumado ou aqueles que nunca acessaram o teatro ou que não têm acesso a esse direito básico".

A visão é compartilhada por Tempesta. "Eu sinto que a gente está num momento que, se as pessoas não vão ao teatro, o teatro precisa ir até as pessoas. É um momento de ir atrás do público", comenta. A atriz ressalta, porém, que "não estamos levando arte e cultura". "A cultura está ali, já existe. Estamos compartilhando e trocando nosso trabalho, levando o nosso trabalho como criação", finaliza.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco



A Batalha do Portal

Do Coletivo Truvação. Sábado (2/8) e domingo (3/8), na Praça da Administração de São Sebastião. Entrada gratuita. Não recomendado para menores de 10 anos.