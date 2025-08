Brasiliense, Átila Amaral estreou na 'Dança dos famosos" com Preta Gil

Há 30 anos, um menino brasiliense de 10 anos mal imaginava que seus passos de dança nos teatros da capital federal o levariam aos holofotes nacionais. Hoje, aos 40, Átila Amaral é um nome consolidado no universo artístico — coreógrafo, produtor, criador de conteúdo e ex-campeão do Dança dos famosos em 2009, ao lado de Paolla Oliveira. O quadro retorna neste domingo (3/8) ao Domingão, festejando 20 anos de sucesso.

Sua trajetória, no entanto, vai muito além dos shows: é uma história de resistência, quebra de tabus e reinvenção constante.

Nascido e criado em Taguatinga, Átila encontrou na dança sua primeira linguagem. "Na época, não havia muitos artistas jovens para nos inspirar, exceto as Paquitas. Dançar com elas foi meu primeiro trabalho profissional — um começo com o pé direito", relembra. A adolescência, porém, trouxe desafios. "Ser um menino que dançava nos anos 90 não era fácil. Ouvia muita piada, mas o Dança dos Famosos mudou esse cenário."

Foi em 2006 que ele estreou no programa comandado por Faustão em seu Domingão, ao lado da inesquecível Preta Gil, morta há duas semanas. "Ela era pura alegria. Quando entrava no estúdio, o ambiente virava uma festa. Às vezes, você não tinha nem visto ela, mas você já sabia que ela estava ali, porque já era gargalhadas ao fundo. A alegria é a lembrança que eu guardo da Preta. Isso refletia muito no palco, na dança, nas entrevistas que o Fausto fazia com a gente no palco antes de dança. Guardo dela essa luz que contagiava a todos", emociona-se.

No pódio

Em 2007, Átila ganhou os palcos da Globo novamente, agora com a atriz Elaine Mickelly, e conquistou o segundo lugar. Mas foi em 2009 que o coreógrafo conquistou o troféu, ao lado de Paolla Oliveira, em uma temporada marcante. "Dois momentos foram especiais. Um deles foi a valsa que dançamos. A gente ensaia ali em torno de cinco vezes por semana, de terça a a sábado, para dançar no domingo. A Paolla, especialmente nessa semana, teve um trabalho e ficou alguns dias fora, e a gente ensaiou dois dias só. A gente ensaiou só na sexta e só no sábado, mas entregou tudo. E o outro momento foi a vitória. Ver o Faustão anunciar nosso nome foi a coroação de meses de dedicação", celebra o brasiliense radicado no Rio.

Átila dançou, ainda, ao lado de Bruna Marquezine (foram vice-campeões) e Juliana Paiva. A visibilidade do Faustão abriu portas. O jovem coreógrafo integrou o núcleo de dança da novela Caminho das Índias em 2009. "Foi um aprendizado imenso. A dança virou uma ferramenta para contar histórias", conta ele, que mergulhou profundamente na cultura indiana para integrar o corpo de baile da novela icônica de Glória Perez, ganhadora do Emmy Internacional. "Foi também o único ano que a dança indiana integrou a coreografia da Dança dos famosos", completa.

Átila Amaral, coreógrafo (foto: Arquivo pessoal)

Comunicação

Apesar de viver no Rio há três décadas, Átila mantém laços fortes com sua cidade natal. "Brasília me ensinou a valorizar a diversidade. Sua cena cultural é subestimada, mas fervilhante." Hoje, ele divide-se entre projetos como produção de eventos, criação de conteúdo cultural e iniciativas sociais como oficinas de dança em comunidades. "Quero usar minha trajetória para inspirar novos artistas. A dança é mais que movimento — é transformação."

Formado em publicidade e propaganda, Átila usa a comunicação para ampliar seu trabalho. "Minha formação me ensinou a pensar a arte como narrativa. Criei o canal E com vocês no YouTube para mergulhar nessas histórias", conta ele, que entrevistou astros como Anitta e Sorriso Marotoao lado da amiga Branca Andrade, atualmente repórter do SBT Rio.

Se antes Átila ficou conhecido como o coreógrafo do Dança dos Famosos, hoje é um multiartista que transita entre palcos, produções e telas — sempre com a ousadia de quem começou dançando no Cerrado e aterrissou no coração do Brasil. Para ele, o programa foi um divisor de águas na cultura brasileira. "Antes, homens que dançavam eram alvo de piadas. O Dança mostrou galãs da TV rebolando e sendo celebrados. Isso ajudou a desconstruir o machismo na dança", relembra Átila. "O Dança dos famosos mostrou que homens podem dançar, ser sensuais e ser respeitados por isso. Sofri esse preconceito na infância e na adolescência, agora me orgulho de ter sido uma peça dessa mudança", conclui.