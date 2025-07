Festa Literária Internacional de Paraty reúne 36 autores em 20 mesas

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) começa nesta quarta-feira (30/7) e ocorre até este domingo (3/8), no Centro Histórico da cidade. A edição deste ano apresenta 20 mesas literárias e praça aberta para o público aproveitar, com participação de 35 editoras, 36 autores convidados e coletivos editoriais.

Nesta quarta (30/7), acontecem as mesas a extraordinária vida comum, às 19h, com o escritor italiano Sandro Veronesi e Pedro Guerra; e pequenos países, grandes movimentos, às 21h, com Gaël Faye, escritor do Burundi, e GauZ’, da Costa do Marfim. Os ingressos estão disponíveis no site oficial da Festa e custam a partir de R$35.

Como parte da programação educativa e gratuita, a Festa promove ainda hoje a oficina poesia pop & processos de criação, às 18h; o lançamento de Quando a inocência morreu, livro de Estrela Ruiz Leminski; e a palestra Infraturas: Cultura e contracultura no Brasil, com o autor do livro de mesmo nome Fred Coelho. Todas as ações acontecem na Casa da Cultura.

Serviço

Festa Literária Internacional de Paraty

Até domingo (03/8), no Centro Histórico de Paraty. Ingressos à venda para as mesas literárias no site oficial da Festa, com preço a partir de R$35. Entrada gratuita para demais atividades.