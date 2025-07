Globo contrata Rodrigo Faro para programa de sucesso

A volta de Rodrigo Faro à Globo já tem data marcada. O apresentador, que estava fora da emissora há anos, aceitou um convite pessoal de Luciano Huck e foi escalado para a nova temporada da Dança dos Famosos, que estreia no próximo domingo, 3 de agosto.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, Faro assinou contrato nesta semana e já está participando dos ensaios do programa.

A participação será mantida em segredo até a estreia, como manda a tradição do reality. Mas o nome dele já movimenta os bastidores da emissora, que aposta alto na presença do apresentador para alavancar a audiência e as redes sociais.

A nova fase da Dança dos Famosos promete entregas grandiosas e Faro está preparado para surpreender com carisma e entrega no palco. A Globo quer fazer barulho com essa edição comemorativa de 20 anos e a chegada dele é vista como um trunfo para conquistar o público.