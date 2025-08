Exposição reúne obras táteis feitas por deficientes visuais

A exposição Sob os pés do mundo faz parte do Festival Mês da Fotografia e chega à Galeria 2 do Museu Nacional de Brasília a partir desta terça-feira (5/8). A mostra segue até o dia 7 de setembro para visitação, de terça a domingo, das 9h às 17h. São 17 obras táteis, criadas a partir das calçadas e outros espaços públicos do Distrito Federal, inspiradas nas trajetórias de pessoas cegas e com baixa visão. O evento tem entrada gratuita e é idealizado pelo artista e sociólogo Flávio Marzadro.

Leia também: Switch 2 bate recorde de vendas e dispara as receitas da Nintendo

A mostra é resultado do projeto artístico-sociocultural Arte no Espaço Público x Arte como Espaço Público: Arte e Inclusão Social. Essa iniciativa foi feita por meio de vivências urbanas e oficinas sensoriais com deficientes visuais em diferentes regiões do Distrito Federal. As oficinas, guiadas por Flávio Marzadro e pela ceramista Geusa Joseph, incentivaram a interação com o toque e com a memória.

Leia também: Jennifer Lopez brilha na Europa e quebra recordes com turnê esgotada

A exposição inclui 17 quadros táteis de variados tamanhos que representam os caminhos percorridos durante as experiências. Os trabalhos são acessíveis, com títulos em Braille, letras ampliadas e audiodescrição, além de 20 minutos de áudios originais dos lugares visitados. Dois quadros serão disponibilizados para que os visitantes possam interagir como estímulo à descoberta e para gerar empatia.

Leia também: Marisa Monte prepara maior turnê sinfônica da carreira

Serviço

Sob os pés do mundo

A partir de terça-feira (5/8) até dia (7/9), de terças a domingos das 9h às 17h, na Galeria 2 do Museu Nacional de Brasília (Setor Cultural Sul, Lote 2 próximo à Rodoviária do Plano Piloto). A entrada é gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel