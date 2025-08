Hayley Williams, do Paramore, lança coletânea com 17 faixas

Hayley Williams, vocalista do grupo Paramore, lançou, nesta sexta-feira (1/8), uma coletânea com 17 faixas. O lançamento ocorre uma semana depois da aparição surpresa da artista no Newport Folk Festival, onde apresentou, pela primeira vez, a música Mirtazapine, também incluída no projeto.

Leia também: Jennifer Lopez brilha na Europa e quebra recordes com turnê esgotada

Este é o primeiro trabalho de Williams desde a mudança de gravadora do Paramore, anunciada em dezembro de 2023. Depois de mais de 20 anos com a Atlantic Records, a coletânea é um lançamento autônomo sob o selo Post Atlantic, em referência ao término do contrato.

Leia também: Miley Cyrus revela detalhes marcantes para 20 anos de Hannah Montana

A coletânea, que ainda não tem previsão de ser lançada com formato de álbum, é o terceiro projeto solo de Hayley Williams e o primeiro em quatro anos. Em 2020, a cantora lançou o álbum Petals For Armor, e, no ano seguinte, Flowers for Vases.