Evento Sertão Sebastião promove dois dias de festa de culturas tradicionais

O evento Sertão Sebastião recebe, nesta sexta-feira (1/8) e no sábado (2/8), a 5ª edição do Encontro de Culturas Tradicionais de São Sebastião, no Residencial do Bosque, ao lado do Parque Ecológico. O evento será realizado das 20h à 1h30 na sexta e das 19h à 1h30 no sábado. A entrada é gratuita.

A programação do evento será repleta de música, dança e manifestações culturais, sendo um convite à diversidade. O evento terá também exposições artísticas, uma feira de artesanato e comidas típicas na praça de alimentação.

Nesta sexta-feira, ocorrerão apresentações de Amigos da Viola, Dennys e Paulo, do DJ Lucas Durães e de quadrilhas juninas. Já neste sábado, as apresentações serão de Railson e Gabriel, dos Cangaceiros do Cerrado, da Folia de Reis de quadrilhas juninas.

Serviço

5º Encontro de Culturas Tradicionais - Sertão Sebastião

Nesta sexta-feira (1/8), a partir das 20h, e sábado (2/8), a partir das 19h, na Avenida Comercial do Bosque, ao lado do Parque Ecológico do Bosque - São Sebastião. Entrada gratuita.



Confira a programação completa:

Sexta-feira (1/8)

20h - Amigos da Viola

21h - Quadrilha Junina

21h30 - Quadrilha Junina

22h - Bandadkwd

23h - DJ Lucas Durães

00h - Dennys e Paulo

1h30 - Encerramento





Sábado (2/8)

19h - Folia de Reis

20h - Dan Sousa

21h - Quadrilha Junina

21h30 - Quadrilha Junina

22h - Cangaceiros do Cerrado

23h - Sideron e Banda

00h - Railson e Gabriel

1h30 - Encerramento