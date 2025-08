Sanfoneiro conquista a internet com versões de música clássica

Já imaginou uma versão de uma sinfonia de Beethoven tocada na sanfona? O piauiense Inácio Botêlho, de 22 anos, não só pensou como executou a ideia e compartilhou nas redes sociais. O resultado deste som impressionou o público. Com vídeos em que toca diferentes melodias no instrumento, o músico já conquistou mais de 250 mil seguidores na internet.

As músicas tocadas por ele vão desde composições próprias a músicas famosas. Nas redes sociais, viralizou com covers de obras como a 9ª Sinfonia de Beethoven e outras temáticas de filmes e séries, como Piratas do Caribe, por exemplo.

O contato com a música ainda vai além: o músico também se descreve como cantor, produtor musical e até professor. Já foi, inclusive, tricampeão de sanfona no Festival de Feira de Santana. Junto de outros colegas, abriu uma escola de música, entitulada como 'Casa Musical'. Desfila o talento, também, em cima dos palcos, além de performar em apresentações em dupla.

Incentivo

Em entrevista ao Correio, Inácio conta que o contato com a música começou ainda durante a infância, por influência do pai. "Ele sempre colocava músicas como as do Luiz Gonzaga para a gente escutar, por exemplo. De tanto ouvir, aos cinco, seis anos de idade, peguei um tecladinho de brinquedo em casa e comecei a tentar encontrar a melodia de 'Asa Branca'", recorda.

Reconhecido pela família como dono de "predisposição" e um "ouvido bom", o sanfonista foi rapidamente matriculado em aulas de música. Apesar de tudo, o piauiense explica que não seguiu os passos de ninguém universo musical e reforça que a influência foi puramente dos entes queridos.

"Acho que, de tanto ouvir coisas diferentes melodias bonitas, graças a Deus, aquilo se grudou no meu subconsciente. Fui gravando tudo, para, mais tarde, conseguir imprimir tudo aquilo na minha musicalidade", relembrou.

Os primeiros passos, no entanto, não foram trilhados diretamente com a sanfona. Ainda na escola, as aulas iniciais eram de flauta. A doce foi o primeiro instrumento ensinado em sala. Um ano mais tarde, ganhou um teclado de presente. O irmão, nesse meio tempo, recebeu uma bateria. Somado aos dois aparelhos, tinha, ainda, um violão em casa.

Sonho maior

Ainda que tenha conseguido aprender ao menos o básico dos três, não tirava a sanfona dos próprios sonhos. "Desde muito pequeno, eu era apaixonado pela sanfona, pois a via constantemente nos DVD's do Luiz Gonzaga, tocados pelo meu pai". Foi aí que, aos 10 anos de idade, matriculou-se oficialmente nas aulas para aprender a tocar o instrumento de mão.

Hoje, atrai milhares de olhares e visualizações com o que faz com o "companheiro de guerra", como o próprio descreve. O sucesso feito nas redes sociais, somado à possibilidade de poder transformar diversas melodias em forró, é classificado por ele como "um presente de Deus e da vida".

"Nós sempre buscamos não estar sozinhos, por mais que acreditemos na nossa música. Mesmo que estejamos fazendo o que fazemos para chamar a atenção dos outros, é muito bom ver que as pessoas gostam do nosso jeito de tocar".

Surpreso com a repercussão do próprio trabalho na internet, Inácio classifica a relação com a sanfona como "uma missão de vida". "Chegar em algum lugar e ser reconhecido como alguém que toca o instrumento que sempre quis representar, é magnífico. O que mais quero é poder inspirar as pessoas", contou.