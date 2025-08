And just like that: 3ª temporada será a última da série

Terceira temporada de And Just Like That é a última - (crédito: Divulgação)

A terceira temporada de And just like that, spin-off da série Sex and the city, foi confirmada como a última da série. Serão, ao todo, 12 episódios, e o último chega ao streaming HBO Max no próximo dia 14.

O anúncio foi feito pelo showrunner Michael Patrick King por meio de um comunicado: “And just like that… a narrativa contínua do universo de Sex and the city está chegando ao fim”. A terceira temporada do spin-off estreou na plataforma de streaming no dia 29 de maio deste ano.

A série acompanha as personagens apresentadas em Sex and the city, série que foi ao ar de 1998 a 2004. As atrizes Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte) e Cynthia Nixon (Miranda) voltaram a seus papéis para o revival, que estreou em dezembro de 2021.