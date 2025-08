Festival de Brasília: O Agente Secreto abre a 58ª edição do evento

O agente secreto, longa-metragem dirigido por Kleber Mendonça Filho (Bacurau), foi o escolhido para abrir a 58ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, um dos mais tradicionais festivais de cinema do país. A produção, protagonizada por Wagner Moura, será exibida no dia 12 de setembro, no Cine Brasília. Os ingressos da sessão podem ser adquiridos a partir das 10h desta quinta-feira (7/8), pelo Sympla.

Premiado nas categorias de melhor direção e ator no Festival de Cannes, a trama segue Marcelo, um professor especializado em tecnologia que decide fugir do passado violento e misterioso e se muda de São Paulo para Recife, com a intenção de recomeçar a vida. Mas, quando chega na capital pernambucana, ele percebe que atraiu para si todo o caos do qual sempre quis fugir. Além de Moura, o elenco também conta com Maria Fernanda Cândido (Vermelho Monet) e Gabriel Leone (Senna).

Para prestigiar os 60 anos de um dos mais tradicionais festivais de cinema do país, Kleber Mendonça, Emilie Lesclaux e Maria Fernanda Cândido são presenças confirmadas na noite de abertura. Antes do evento, O agente secreto tem exibições marcadas em Recife, com ingressos esgotados em menos de 30 segundos, no Cinema São Luiz e no Cinema Parque. O filme também tem estreia confirmada em 94 países, incluindo Estados Unidos, México e China.

Serviço

Abertura do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

Em 12 de setembro, no Cine Brasília

Ingressos disponíveis no site da Sympla, a partir desta quinta-feira (7/8), às 10h