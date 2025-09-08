Novo capítulo da franquia Alien, série do Disney+ apresenta futuro distópico

Alien: Earth marca um novo capítulo da icônica franquia de alienígenas lançada em 1979 por Ridley Scott. Porém, desta vez, a trama se difere das demais — a série é ambientada na Terra, no ano de 2120, em um futuro distópico em que cinco megacorporações, Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold, controlam a sociedade com avanços tecnológicos extremos. Com a queda de uma nave espacial no planeta, uma jovem e diversos soldados descobrem um perigo biológico que promete ser uma ameaça para a população mundial.

Alex Lawther, que dá vida a um dos protagonistas da série, defende que a realidade de Alien é bem parecida com a nossa. "Pode parecer uma comparação maluca, mas, apesar de ser uma produção que se passa no futuro, e cheia de alienígenas, nós acabamos falando sobre as mesmas questões que nos pautam atualmente, porém sob uma perspectiva diferente", pondera o ator. "Eu achei muito fácil, e humano, mergulhar nessa história criada por Noah Hawley", acrescenta.

Na série, o britânico dá vida ao médico Hermit, irmão da híbrida Wendy (Sydney Chandler), primeira pessoa a ter a consciência transferida para um corpo sintético. "Ser irmão de alguém foi algo que o moldou. Ele é, essencialmente, um cuidador profissional. Em meio a um mundo violento, extraterrestre e militarmente corporativo, ele traz o cuidado das mais diversas formas", adianta Alex.

"Ele é um médico obcecado por tomar conta dos outros, enquanto é constantemente confrontado por um sistema que não se importa em cuidar da população. O mundo está dividido e Hermit se sente encurralado: não há um futuro claro para ele, já que ele faz parte do proletariado. Eu acho que isso é algo que o motiva, ao mesmo tempo que o frustra. É o grande obstáculo que enfrenta", detalha.

Paixão de infância

Estrela de séries como The end of the f***ing world, disponível na Netflix, e Andor, também do Disney+, o ator de 30 anos divide uma história com a franquia Alien desde a infância. "Foi minha mãe quem me apresentou aos filmes, ela era obcecada pela Sigourney Weaver (atriz que estrelou os primeiros longas da franquia). Ela me mostrou o primeiro e eu fiquei obcecado pelo John Hurt (também parte do elenco)", ri.

"Eles estão maravilhosos nas produções, e estranhos também, de formas diferentes. É uma saga esquisita, da melhor maneira possível", declara Alex. Os dois primeiros episódios de Alien: Earth estreiam nesta terça-feira, às 20h, no Disney+.