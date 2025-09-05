'Clube do crime das quintas-feiras': conheça o novo sucesso da Netflix

A obra cinematográfica é baseada no best-seller de Richard Osman - (crédito: Reprodução/Netflix)

O novo longa-metragem de Chris Columbus — diretor conhecido por filmes como Harry Potter e a pedra filosofal e Esqueceram de mim — mostra com humor e mistério a vida de idosos que moram em um complexo luxuoso. Clube do crime das quintas-feiras, lançado pela Netflix no final de agosto, alcançou o top 5 dos filmes mais vistos no Brasil e no mundo na plataforma.

O longa já tem mais de 24.7 milhões de visualizações e chegou ao Top 1 em 31 países nesta semana. O protagonismo do filme fica com um quarteto de atores mais velhos, Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley e Celia Imrie, que dão vida aos personagens principais, respectivamente, Elizabeth, Ron, Ibrahim e Joyce.

A obra cinematográfica é baseada no best-seller de Richard Osman. O clube do crime das quintas-feiras mostra o dia a dia de quatro aposentados, que passam o tempo resolvendo antigos casos não resolvidos de assassinatos.

O grupo é formado por integrantes inteligentes, como a espiã Elizabeth, o psiquiatra Ibrahim, o líder de sindicato Ron e a enfermeira Joyce.

