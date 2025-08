Victor Fasano revela motivo de ter abandonado carreira de ator

Victor Fasano, considerado um dos maiores galãs dos anos 1990, está longe das novelas há 13 anos, e decidiu se afastar de uma vez dos holofotes, consequentemente, da carreira de ator.

Em entrevista ao programa Nomes, no YouTube, o artista abriu o jogo pela primeira vez sobre o motivo. "Há uns oito, nove anos, eu começava a suar no estúdio, sentia uma angústia, e dizia ao diretor: ‘Acho que não vou conseguir atuar hoje. Não estou bem’. Gravava, ia para casa e, no dia seguinte, tudo se repetia. Achava que não conseguiria nem falar o texto. E sofria, sofria, sofria", relembrou.

"Todos os dias eu pedia para cancelar a gravação. O diretor insistia: ‘Deixa de besteira. Faz aí, gravando’. E entrava o Victor Fasano e fazia. Mas o Vitinho estava sofrendo, não estava satisfeito. Sentia que não conseguia entregar o que esperavam de mim. Foi quando percebi que meu corpo estava rejeitando aquela rotina, aquela mesmice. Aquilo já não me interessava mais. E resolvi parar", disse Victor Fasano, que está longe dos folhetins desde que fez uma participação em Balacobaco (2012), na Record.

O ex-galã da Globo atualmente trabalha como diretor de uma empresa voltada para o reflorestamento e a preservação de aves ameaçadas, mas apesar da decisão, se orgulha: "Tenho muito orgulho da carreira que construí. Comecei a atuar aos 31 anos. Foi uma trajetória sólida. Eu adorava o que fazia, sempre envolvido nos trabalhos, estudando, decorando texto, trabalhando com prazer", afirmou. "Não tenho intenção de voltar a atuar. Mas vai que cai na minha mão uma coisa fantástica…", pontuou.

