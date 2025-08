Ozzy Osbourne recebe homenagem em atestado de óbito

O atestado de óbito de Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal mundial, traz um detalhe simbólico que destaca seu legado nas últimas décadas. No campo destinado à ocupação, o artista britânico é identificado oficialmente como "lenda do rock", ao lado de "compositor" e "intérprete".

Ozzy morreu aos 76 anos, em 22 de julho. Segundo o documento, as causas da morte foram "infarto agudo do miocárdio" e "parada cardíaca" fora do hospital. Entre as condições que contribuíram para o quadro fatal estão doença arterial coronariana e doença de Parkinson com disfunção autonômica. O músico enfrentava o diagnóstico de Parkinson desde 2020, compartilhando abertamente com o público os desafios enfrentados com a condição.

Além disso, em 2019, passou por diversas cirurgias, incluindo uma na coluna, após um acidente em 2002. Ele chegou a declarar que não conseguia mais andar.

Apesar da saúde debilitada, o "Príncipe das Trevas" manteve-se próximo dos fãs até o fim. Poucas semanas antes de morrer, o vocalista fez sua última apresentação no Villa Park, estádio localizado em sua cidade natal, Birmingham, na Inglaterra. O show, chamado Back to the Beginning (Volta ao Começo, em tradução livre), teve participação da formação original do Black Sabbath. Sentado em um trono, o astro emocionou o público ao cantar quatro clássicos da banda ao lado de Tomy Iommi, Geezer Butler e Bill Ward. Em suas palavras, aquela noite havia "significado tudo".

Nascido John Michaek Osbourne, Ozzy foi vocalista do Black Sabbath nos anos 1970 e também brilhou em carreira solo.