Festival Brasilidades leva música e arte para Torre de TV neste fim de semana

A 2ª edição do Festival Brasilidades chega a Brasília, neste fim de semana, na Torre de TV. A programação celebra a cultura popular brasileira em dois dias de muitas mostras culturais, com artistas renomados do Distrito Federal. As apresentações começam a partir das 15h e vão até as 18h nos dois dias. O evento tem guia para deficientes visuais, além de audio-descrição e interpretação em Libras. A entrada é gratuita.

A programação inclui atividades para toda a família e começa no sábado, a partir das 15h, com a Palhaça Berruga que traz comédia para animar a tarde. Em seguida, Dani Ribeiro apresenta samba, às 16h, e para finalizar o primeiro dia, quem comanda a festa é a Orquestra Marafreboi, às 17h. Os shows continuam no domingo com a batucada do Batalá, às 15h. O dia segue com a ancestralidade de Martinha do Coco, às 16h e termina com a exibição do Boi do Seu Teodoro, que é Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do DF, às 17h.

Daniela Ribeiro é deficiente visual de nascença, por conta de uma retinopatia da prematuridade ao nascer prematura de 6 meses. Ela começou desde cedo na música e aos 5 anos fazia musicalização infantil no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. Posteriormente, Dani Ribeiro também integrou o coral de Sidney Mazulo, no mesmo instituto. Além disso, é formada em Canto Popular pela Escola de Música de Brasília e sabe musicografia Braille.

Por influência da família e pela convivência com artistas do choro, ela se interessou pelo samba. "Eu sempre tive muito contato com todos os estilos de música e com a cultura popular. Mas o samba é o que meu coração bate mais alto, mais forte. Escuto samba desde pequena. Meu pai é portelense de Madureira", fala.

O Festival foi idealizado por Daniela Ribeiro, cantora de samba, e Dudu Oliveira, maestro da Orquestra de Cavaquinhos de Brasília. A intenção é celebrar e fomentar a cultura e a ancestralidade em espaços públicos. Dudu Oliveira reforça o intuito desse encontro cultural. "O Brasilidades é um convite para reconectar-se com as nossas raízes. Queremos mostrar que Brasília não é só capital política, mas também um polo de arte popular pulsante – onde o tambor, o riso e o boi dançam juntos no mesmo compasso", diz.

Dani Ribeiro explica o surgimento do evento. "O festival Brasilidades surgiu do sonho de falar sobre a nossa cultura brasileira que é muito vasta, muito rica. Isso vem dos nossos ancestrais, daquilo que o nosso país representa, essa cultura linda que tem uma mistura de ritmos, danças, que nasceram nas senzalas brasileiras, nasceram no Nordeste, no Norte. Isso tudo é fascinante", afirma.

O evento promete animar o fim de semana dos brasilienses e a cantora reforça o convite. "O público pode esperar do nosso evento, um grande aprendizado da cultura popular, uma energia esplendorosa, maravilhosa. A cultura precisa sempre ser mostrada, falada, cantada, dançada, tocada para Brasília, para o Brasil, para o mundo", conclui.

Confira a programação completa

Sábado (09/08)

15h Palhaça Berruga

16h Dani Ribeiro

17h Orquestra Marafreboi

Domingo (10/08)

15h Batalá

16h Martinha do Coco

17h Boi do Seu Teodoro





*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco