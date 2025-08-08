Arlindo Cruz terá velório aberto ao público, veja data e local

O sambista Arlindo Cruz tinha a saúde debilitada devido a um acidente vascular cerebral hemorrágico sofrido em 2017 e estava internado no hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro (RJ). - (crédito: Gilberto Evangelista/Divulgaçã)

O sambista Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta-feira (8/8), terá uma despedida aberta ao público. Aos 66 anos, o compositor teve uma falência múltipla dos órgãos, ele tinha a saúde debilitada devido a um acidente vascular cerebral hemorrágico sofrido em 2017 e estava internado no hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro (RJ).

O velório do artista ocorrerá no sábado (9/8), a partir das 9h, na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, bairro da capital fluminense. Ao g1, a família afirmou que a despedida deve ter um momento reservado aos mais próximos, mas será aberta ao público geral. Informações sobre os horário e local do enterro ainda deve ser divulgados.

Arlindo foi homenageado pela Império Serrano no carnaval de 2023, com o enredo “Lugares de Arlindo”. Além de tema do desfile, o sambista escreveu 12 sambas-enredo para a escola de samba.

A morte do compositor foi confirmada pela esposa dele, Babi Cruz. Em nota publicada nas redes sociais, a família publicou nota em que enaltece o legado do artista e agradece as palavras de apoio. “Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo”, finaliza.