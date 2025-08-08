No aniversário de Preta Gil, Carolina Dieckmmann celebra a amiga

Carolina Dieckmann fala sobre relação com Gominho após morte de Preta Gil - (crédito: Reprodução Instagram)





Nesta sexta-feira (8), Carolina Dieckmmann usou o Instagram para celebrar o aniversário de Preta Gil, que completaria 51 anos. A atriz optou por escrever "Hoje é aniversário dela", enfatizando o verbo no presente, mesmo após a morte da cantora em 20 de julho, depois de dois anos de luta contra um câncer.

Carolina relembrou um vídeo e uma carta que recebeu de Preta em 2023. Segundo ela, "acho que tenho respeitado isso de usar a minha voz para amplificar a dela. Ser um reflexo do amor dela: é esse o sentido". A atriz contou que vive essa amizade há 25 anos e seguirá vivendo, descrevendo suas lágrimas como doces e carregadas de afeto.

A carta citada trazia uma declaração emocionante de Preta Gil: "Não tenho palavras para descrever a beleza e profundidade da nossa amizade… quando estou ao seu lado, é tudo que eu mais preciso. Você me salva!".

Encerrando a homenagem, Carolina escreveu: "Minha irmã querida, que você receba onde estiver mais uma onda de tudo que você plantou aqui e que isso chegue aí em luz… Já to com muita saudade", reafirmando que o amor entre elas será eterno.