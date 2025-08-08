Familiares e amigos famosos de Arlindo Cruz lamentam a morte do sambista





A morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos, comoveu o Brasil e mobilizou uma série de homenagens de amigos, familiares e personalidades do mundo artístico. Reconhecido como um dos maiores nomes do samba e do pagode, o sambista enfrentava sequelas de um AVC sofrido em 2017 e deixou um legado que marcou gerações. Nas redes sociais, muitas vozes se uniram para prestar tributo ao "sambista perfeito", exaltando sua arte, generosidade e impacto na cultura brasileira.

O ícone do Carnaval, Neguinho da Beija-Flor, publicou uma homenagem emocionada, destacando o "dom único de compor" e a representatividade de Arlindo para o samba. Já o humorista Rafael Portugal ressaltou o tamanho da contribuição do cantor: "Ele foi gigante na arte de compor, fazendo parecer simples o que é imenso." O ator Marcelo Adnet também usou as redes para chamar Arlindo de "gênio" e lamentar sua partida. Luana Carvalho, cantora e filha da amiga próxima do sambista, Beth Carvalho, fez uma homenagem poética: "Parte hoje a mão que deu forma ao coração do Brasil."

A apresentadora Ana Maria Braga se manifestou com carinho e respeito: "Recebemos com tristeza a notícia da partida de Arlindo Cruz. Um mestre do samba que deixou sua marca com talento, alegria e alma. Que descanse em paz." Outros famosos também deixaram suas condolências, como Leandra Leal, Thiago Iroc, Adriane Galisteu e Rosiane Pinheiro, que destacou Arlindo como "resistência e referência" do samba.

Walcyr Carrasco, autor renomado, compartilhou uma mensagem emocionante: "Hoje o samba chora a partida de um dos seus maiores mestres. Arlindo Cruz nos deixa um legado eterno de música, poesia e alegria." O ator Eri Johnson relembrou momentos ao lado do cantor, desejando paz e amor à sua alma. Zeca Pagodinho, grande amigo, gravou um vídeo emocionado dizendo: "Morre hoje meu compadre, meu parceiro e amigo Arlindo Cruz. Que Deus te receba de braços abertos! Sofreu muito e agora merece descansar."

A família publicou um comunicado oficial: "Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões. Agradecemos todas as mensagens de carinho e apoio. Arlindo deixa um legado imenso para a cultura brasileira, um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações."

O adeus ao sambista perfeito, que enfrentou desafios de saúde com coragem e amor pela música, emociona o Brasil e reforça a importância de seu legado para a cultura nacional.

