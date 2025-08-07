Faustão passa por transplante de fígado após ser internado com infecção

Faustão: O apresentador, que se afastou da TV e fez transplante de coração, também compartilhou que morre de medo de avião. Algumas pessoas contam que quando Faustão precisa fazer uma viagem internacional, chega a exigir o currículo dos pilotos para conferir a experiência e horas de voo. - (crédito: reprodução)

O ex-apresentador Fausto Silva precisou passar por novo transplante de órgãos. Internado no Hospital Israelita Albert Einstein, ele foi submetido a um transplante de fígado e um retransplante de rim, o último planejado há um ano.

A informação foi divulgada em boletim assinado pelos médicos que acompanham o comunicador.

Segundo o documento médico, Fausto foi internado após infecção bacteriana aguda com sepse e passou por "controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional". O Hospital informou ainda que os transplantes foram efetuados após ser acionado da compatibilidade dos órgãos doados por um doador único.

Esse é o terceiro procedimento de transplante do apresentador, que passou por um transplante de coração em 2023 e um renal no ano passado.