Rodrigo Godoy assume novo romance após morte de Preta Gil e é detonado na web - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, usou as redes sociais nesta última quarta-feira (6), e surpreendeu os seguidores ao reunir um carrossel de fotos de uma trilha em Búzios, no Rio de Janeiro. Através do Instagram, o personal trainer surgiu em clima de romance ao lado de Rhuana Rodrigues, com quem ele já havia sido flagrado há cerca de um mês.

A postagem, inclusive, acontece após pouco mais de duas semanas da morte de Preta Gil, que faleceu em 20 de julho, vítima de câncer. Na publicação, Rodrigo Godoy posou ao lado do novo affair em meio à sessão de exercício físico. Na seção de comentários, no entanto, ele foi alvo de críticas.

"Só no dinheiro porque na doença tá lascada", disparou uma. "Ela tem dinheiro?", ironizou outra. "Ele nunca vai ser feliz!!! E coitada desta moça, quando precisar dele, ele vai sair fora", afirmou uma terceira. "Essa moça tem grana? Ele gosta, senão…", alfinetou uma quarta pessoa.

O post Rodrigo Godoy assume novo romance após morte de Preta Gil e é detonado na web foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.