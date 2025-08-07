Gominho faz selfie sem roupa e exibe novo shape após perder 61 kg: ‘Animado’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Gominho, de 36 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar, nesta quarta-feira (6), uma selfie sem roupas no banheiro de sua casa. A imagem, compartilhada em seus stories, foi acompanhada de uma legenda bem-humorada: "Bom dia de biscoito no banheiro novo pra animar, porque hoje o dia está animado".

O influenciador está passando por uma reforma no imóvel onde mora e usou o momento para compartilhar sua nova fase. Apresentador do TVZ, no Multishow, Gominho também tem chamado atenção por sua mudança física. Em entrevista ao programa Mais Você, da Globo, ele contou que perdeu 61 kg após adotar um estilo de vida mais saudável.

A decisão veio durante o período em que se dedicou a cuidar da amiga Preta Gil, falecida em julho, vítima de câncer. "Eu pesava 148 kg e estou com 87 agora", revelou. Leia também: Gominho nega briga com Carolina Dieckmmann e família de Preta Gil Segundo o influenciador, a convivência intensa com a cantora o fez deixar de lado os cuidados pessoais.

"Quando eu vi eu estava com quase 150 kg", comentou. A percepção de que precisava mudar veio após um novo diagnóstico da amiga: "Não tem condições de eu querer estar cuidando dos outros e não cuidar de mim". A reviravolta começou com o uso de medicamentos, que ele interrompeu para evitar dependência. Desde então, passou a focar na alimentação balanceada, exercícios físicos e uma rotina mais regrada. "Durmo cedo", completou.

